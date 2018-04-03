Видео: Байкер прозевал старт со светофора и выжил

Непонятно, сколько ангелов-хранителей пекутся о душе этого мотоциклиста, но в тот день всем им пришлось поработать на славу. Байкер Малик Элизи спокойно тронулся с места на зеленый свет и в потоке автомобилей начал пересекать перекресток, когда сбоку на высокой скорости вылетел неуправляемый Camaro. Машина врезалась в Toyota RAV4, та, в свою очередь, ударилась в белый Ford , а тот снес мотоциклиста и буквально повез его дальше на капоте.

Несмотря на силу столкновения, в аварии никто серьезно не пострадал. Это особенно удивительно, потому что ДТП с участием мотоциклистов редко обходятся без последствий. Сам байкер в ответ на многие поздравления со вторым днем рождения рассказал, что благодарен своей экипировке, а также установленным на мотоцикле защитным дугам: по его словам, они почти полностью уничтожены, однако спасли двигатель байка.

Пусть это видео напомнит всем, кто ждет мотосезона, об осмотрительности и пользе экипировки.