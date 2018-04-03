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Правду о двух смертельных авариях, которые произошли в Костроме, будут искать в суде
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Правду о двух смертельных авариях, которые произошли в Костроме, будут искать в суде 

k1news.ru 3 часа назад
Фото: k1news.ru
В суде рассмотрят уголовные дела по фактам двух смертельных ДТП, которые произошли в Костроме осенью прошлого года, сообщает управление МВД по Костромской области.
Первая авария произошла на стадионе в Заволжье. Компания нетрезвых молодых людей решила покататься на машине друга. Один из парней попросил прокатить его на капоте. Водитель машины не справился с управлением и врезался в столб, а 18-летний юноша, ехавший на капоте, получил серьезные травмы и умер через несколько часов.
Водитель свою вину признал и раскаялся, но от уголовной ответственности его это не освобождает.
Еще одна авария произошла в поселке Фанерник той же осенью. Водитель большегруза не справился с управлением в условиях снегопада, машина начала складываться пополам и врезалась легковушку «Daewoo Nexia», которая ехала по встречной полосе.
Водитель легковушки и его несовершеннолетняя дочка погибли, а жена получила серьезные травмы. Экспертиза установила, что водитель фуры превысил скорость, техосмотр на машину перестал действовать накануне, а рисунок протектора на шинах не мог обеспечить уверенное торможение.
Водитель фуры тоже признал вину и компенсировал семье расходы на погребение погибших.
Если вина обоих водителей будет доказана, им грозит до 7 лет тюремного заключения.
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