Сегодня в ЗАО проходит городское профилактическое мероприятие «Пешеход»

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики дорожно-транспортного травматизма с пешеходами, 3 апреля 2018 года на территории обслуживания ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО проводится городское профилактическое мероприятие «Пешеход».

Пешеходы — одна из самых уязвимых категорий участников дорожного движения. По сравнению с водителями, они физически не защищены, и дорожно-транспортные происшествия с их участием зачастую становятся трагедией — как правило, пешеход получает тяжелые травмы, в том числе несовместимые с жизнью. Нередко из-за незнания Правил дорожного движения или пренебрежения ими виновником дорожно-транспортного происшествия становится сам пешеход. Не стоит забывать и о том, что в темное время суток при передвижении по проезжей части необходимо иметь на одежде светоотражающие элементы. Водителям же следует проявлять повышенную осторожность при проезде пешеходных переходов и перекрестков.

Соблюдение простых правил поможет уменьшить вероятность аварийных ситуаций на дорогах. Помните, от Вашей дисциплины на дороге зависит Ваша безопасность и безопасность окружающих Вас людей!