Ещё
Сегодня в ЗАО проходит городское профилактическое мероприятие «Пешеход»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сегодня в ЗАО проходит городское профилактическое мероприятие «Пешеход» 

На Западе Москвы 3 часа назад
Фото: На Западе Москвы
В целях обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики дорожно-транспортного травматизма с пешеходами, 3 апреля 2018 года на территории обслуживания ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО проводится городское профилактическое мероприятие «Пешеход».
Пешеходы — одна из самых уязвимых категорий участников дорожного движения. По сравнению с водителями, они физически не защищены, и дорожно-транспортные происшествия с их участием зачастую становятся трагедией — как правило, пешеход получает тяжелые травмы, в том числе несовместимые с жизнью. Нередко из-за незнания Правил дорожного движения или пренебрежения ими виновником дорожно-транспортного происшествия становится сам пешеход. Не стоит забывать и о том, что в темное время суток при передвижении по проезжей части необходимо иметь на одежде светоотражающие элементы. Водителям же следует проявлять повышенную осторожность при проезде пешеходных переходов и перекрестков.
Соблюдение простых правил поможет уменьшить вероятность аварийных ситуаций на дорогах. Помните, от Вашей дисциплины на дороге зависит Ваша безопасность и безопасность окружающих Вас людей!
На Западе Москвы: последние новости
На Западе Москвы подвели итоги профилактического мероприятия "Ваш пассажир-ребёнок" Профилактическая встреча-беседа сотрудников ГИБДД со студентами подразделения ГБПОУ МОК ЗАПАД Инспектора ГИБДД ЗАО встретились с родителями школьников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей59
Как не лишиться водительских прав за обгон38
Отменить штрафы из-за светоотражающих жилетов
Какие автоновинки появятся в России в апреле
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем254
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение