Из-за обновлённого регламента для сотрудников ГИБДД продолжаются споры

Точку в спорном вопросе, касающемся съёмки водителями инспекторов ДПС должен поставить Верховный суд РФ.

По мнению гражданина России, нынешняя версия регламента о работе дорожно-патрульной службы разрешает сотрудникам ГИБДД препятствовать видеофиксации общения водителей и инспекторов. По мнению обратившегося в Верховный суд истца, то, что пункт о съёмке был убран из документа, противоречит Конституции РФ.

Напомним, новая версия регламента по работе дорожно-постовой службы вступила в силу в октябре 2017 года. Проблемы с документом начались почти сразу же: речь идёт о возможности видеосъёмки разговора автомобилистов и «гаишников». В предыдущем варианте документа была норма, в соответствии с которой «сотрудник не должен препятствовать использованию видео— и звукозаписывающей аппаратуры участником движения, если таковое не запрещено законодательством». Теперь этого пункта нет.

Новости / Авто и общество

Порядок общения инспекторов ГИБДД с водителями снова изменили

Изменения были внесены в новый регламент работы ДПС, который вступил в силу в октябре 2017 года. Поправки касаются общения на дороге инспекторов ГИБДД и судей. В предыдущей версии говорилось о том, что сотрудники ГАИ…

101329

1 11 08.02.2018

В результате некоторые автомобильные эксперты предположили, что на видеосъёмку сотрудников ГАИ введён запрет. После этого представители Госавтоинспекции несколько раз опровергли этот вывод. Так, руководитель ГИБДД Михаил Черников напоминал россиянам о том, что граждане имеют право свободно получать, передавать, производить и распространять информацию согласно Конституции РФ.

Как сообщает «Коммерсант», по мнению представителей МВД Минюста , право препятствовать съёмке у инспекторов ДПС есть только в исключительных случаях, например, при проведении контртеррористической операции. Как отметил судья, сотрудник ГИБДД при этом обязан разъяснить водителю «причину и основания применения таких мер».

«Отсутствие в административном регламенте, в отличие от ранее действовавшего нормативного правового акта нормы, обязывающей сотрудника полиции не препятствовать использованию видео— и звукозаписывающей аппаратуры участником движения, если таковое не запрещено законодательством, не ограничивает право граждан на получение информации», — говорится в решении суда.

Также у истца есть претензии к другой норме регламента МВД: речь идёт о разрешении использовать дорожные камеры в зоне действия временных знаков (жёлтого цвета), которые применяются при проведении ремонтных работ. Проблема заключается в том, что дорожников не обязывают ставить табличку «Фотовидеофиксация», то есть нарушаются права водителей на информирование о камерах.

По мнению судьи, водители обязаны соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим вне зависимости от того, временный или постоянный знак установлен на дороге. Так что в итоге ВС принял решение о том, что обновлённый регламент ДПС никаких противоречий не содержит. Однако истец с этим решением не согласился и подал апелляционную жалобу.

Напомним, новый регламент также запрещает сотрудникам ГИБДД останавливать судей-нарушителей. Как ранее сообщал портал «Карельские Вести», оказалось, что прежний вариант документа противоречил нормам закона «О статусе судей».

По материалам: www.kolesa.ru