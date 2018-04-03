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Подписан закон, уточняющий наказание водителям за нетрезвое вождение
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Подписан закон, уточняющий наказание водителям за нетрезвое вождение 

Авторамблер 18 часов назад
Фото: Авторамблер
В соответствии с ним, в статью 12.8 КоАП внесено уточнение, согласно которому состояние опьянения будет считаться установленным, если в 1 л крови водителя содержится 0,3 г или более этилового спирта. Ранее водителей лишали прав только в случаях, когда алкоголь был зафиксирован в парах выдыхаемого воздуха в концентрации, превышающей 0,16 мг/ л, или в случае наличия наркотических средств или психотропных веществ в организме человека.
Административная ответственность в этом случае предусматривается в виде лишения водительских прав до двух лет с наложением штрафа в размере 30 тыс. рублей.
Фото: РИА «Новости» / Юрий Стрелец
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