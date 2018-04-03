Курянин украл колёса с «пятнадцатой» и установил на свои «Жигули»

Злоумышленника удалось вычислить благодаря видеозаписям системы «Безопасный город»

Инцидент произошёл на улице Моковской. Хозяин ВАЗа пятнадцатой модели, дождавшись первых тёплых дней, решил переобуть автомобиль. На машину мужчина установил комплект шин общей стоимостью порядка 50 тысяч рублей. При этом сингализация на траспортном средстве установлена не была.

— Последствия не заставили себя ждать. Уже через день, выходя из дома утром, курянин обнаружил, что автомобиль остался без колёс. Свидетелей преступления не нашлось, и полицейские обратились к системе видеоконтроля «Безопасный город». Удалось установить, что в ночь кражи во двор заезжали всего несколько машин. Направление их движения отследили при помощи камер установленных над курскими магистралями. Методом исключения стражи порядка выяснили, что к преступлению может быть причастен водитель белых «Жигулей», — рассказал старший инспектор группы по связям со СМИ УМВД России по городу Курску Сергей Ружицкий

Перед задержанием в отдел полиции поступила информация от знакомых потерпевшего, которые случайно увидели похищенные приметные диски на той самой белой «шестёрке». Машину вместе с колёсами изъяли, а при обыске в багажнике нашли аудиоколонки, похищенные из другого авто. Фигурант сразу признался в совершённых преступлениях, но выяснилось, что и двигатель в его автомобиле тоже краденый. Раньше он был установлен на транспортном средстве, которое угнали из Северного микрорайона и разобрали на запчасти. В отношении подозреваемого было возбуждено несколько уголовных дел, наказание ему будет назначено по совокупности совершённых преступлений. Благодарный хозяин похищенных колёс вскоре сможет установить их обратно на свой автомобиль.