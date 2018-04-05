Ростовчанам рассказали, как будут перекрывать дороги во время чемпионата мира

Во время матчей ЧМ-2018, которые пройдут 17, 20, 23, 26 июня и 2 июля, в центре Ростова и на левом берегу будет действовать так называемая зона ограничения движения транспорта.

Ее границы — улица Серафимовича на участке от переулка Газетного до проспекта Ворошиловского, улица Садовая на участке от проспекта Ворошиловского до проспекта Кировского, улица Суворова на участке от проспекта Кировского до переулка Крепостного, проспект Ворошиловский на участке от улицы Садовой до Ворошиловского моста, Ворошиловский мост — верховая часть, Южный подъезд к Ростову на участке от съезда на Темерницкий мост до Ворошиловского моста, вблизи гребного канала, и улица Левобережная на участке от улицы Шоссейной до улице Чемордачка.

В зону ограничения попадет также квадрат: Московская на участке от Соборной площади до Ворошиловского, проспект Ворошиловский — три полосы с западной стороны проезжей части, Ворошиловский мост — низовая часть, проспект Театральный на участке от улицы Максима Горького до улицы Социалистической, Садовая на участке от Крепостного до Театрального, Советская на участке от улицы Каяни до площади Театральной и непосредственно сама площадь Театральная, на которой будет фан-зона.

В дни матчей проезд для городского и личного транспорта здесь будет закрыт.

Схема перекрытия Ростова во время чемпионата

— В эту зону сможет заезжать только аккредитованный транспорт «Оргкомитет „Россия-2018“», автобусы-шаттлы и аккредитованные такси, — сообщает городская администрация.

Если возникнет необходимость пересечь на машине Садовую в тех участках, где действует зона ограничения, сделать это можно будет в трех местах: по проспектам Соколова, Кировскому и Чехова.

Несмотря на то, что матчи начнутся летом, перекрывать дороги в Ростове из-за ЧМ станут уже весной. В администрации это объясняют тем, что надо построить объекты для фан-зоны и репетировать сам транспортный план.

— С 15 мая на Театральной площади движение будет ограничено по участку от Социалистической до Большой Садовой и по участку Советской от Краснофлотского переулка до Каяни, — рассказал директор МБУ «Центр ИТС» Василий Зырянов.

В администрации пояснили, что именно в середине мая начнутся строительно— монтажные работы в фан-зоне. А до начала мундиаля на «Ростов Арене» проведут три тестовых матча. В эти дни тоже будут перекрывать движение в центре.

Первый матч состоится 15 апреля. В этот день для всего транспорта, кроме автобусов-шаттлов, машин экстренных служб и держателей абонементов, закроют проезд на участке от Левобережной от съезда с транспортной развязки с Ворошиловского моста до Восточного кольца, с пересечением Южного подъезда к стадиону и Южного подъезда к стадиону.