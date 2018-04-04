Во время Праздника Весны и Труда в Ростове перекроют движение по центральным улицам

Площадь Театральная, проспект Театральный и улица Большая Садовая будут не доступны для автобусов и машин почти сутки. Так что водителям надо заранее продумывать свой маршрут.

— Движение перекрывают из-за праздничных мероприятий, посвященных 1 Мая, — сообщали в пресс-службе городской администрации.

На Театральной площади, на участке от улицы Верхненольной до Театрального проспекта, движение будет перекрыто с 30 апреля с 21:30 до 17:00 1 мая.

По Большой Садовой на участке от Буденновского до Театрального проспекта проезд для транспорта будет закрыт 30 апреля с 21:30 до 17:00 1 мая.

На Театральном проспекте на участке от Максима Горького до Социалистической нельзя будет проехать 1 мая с 8:30 до 17:00.