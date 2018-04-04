В Туле устранили аварию, оставившую без воды свыше 1,3 тысячи жителей

ВОРОНЕЖ, 4 апр — РИА Новости . «Тулгорводоканал» устранил аварию на водопроводе, которая оставила без воды более 1,3 тысячи жителей города, сообщает главное управление МЧС по региону.

Информация об аварийном отключении на улице Бондаренко поступила спасателям в 16.25 мск 3 апреля. Без водоснабжения остались три дома различной этажности с общим числом жителей около 1350 человек. К 19.00 мск земляные работы на месте аварии были завершены, и бригада АО «Тулгорводоканал» начала устранять непосредственно аварию.

"По состоянию на 23.40 аварийно-восстановительные работы завершены, водоснабжение функционирует в штатном режиме", — говорится в сообщении.

Теплоснабжение в зоне отключения нарушено не было.