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В Туле устранили аварию, оставившую без воды свыше 1,3 тысячи жителей
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В Туле устранили аварию, оставившую без воды свыше 1,3 тысячи жителей 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
ВОРОНЕЖ, 4 апр — РИА Новости. «Тулгорводоканал» устранил аварию на водопроводе, которая оставила без воды более 1,3 тысячи жителей города, сообщает главное управление МЧС по региону.
Информация об аварийном отключении на улице Бондаренко поступила спасателям в 16.25 мск 3 апреля. Без водоснабжения остались три дома различной этажности с общим числом жителей около 1350 человек. К 19.00 мск земляные работы на месте аварии были завершены, и бригада АО «Тулгорводоканал» начала устранять непосредственно аварию.
"По состоянию на 23.40 аварийно-восстановительные работы завершены, водоснабжение функционирует в штатном режиме", — говорится в сообщении.
Теплоснабжение в зоне отключения нарушено не было.
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