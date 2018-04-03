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Реагенты и продукты использования автомобилей смоют с улиц и дорог столицы шампунем
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Реагенты и продукты использования автомобилей смоют с улиц и дорог столицы шампунем 

Твоя Газета 2 часа назад
Фото: Твоя Газета
В апреле московские улицы ждет первая в этом году промывка. Такую информацию приводит окружная газета «Москва За Калужской заставой» со ссылкой на РИА Новости.
По словам заместителя руководителя государственного учреждения «Автомобильные дороги» Андрея Соколова, проезжую часть помоют шампунем четыре раза. Соколов отметил, что за зимний период на дорогах образуется пленка из остатков бензина, резины и других продуктов использования автомобилей, которую нельзя просто смыть водой. Поэтому специалисты будут использовать специальное моющее средство.
Также сотрудники «Автомобильных дорог» отмоют от грязи дорожные знаки и металлические конструкции, расположенные выше проезжей части.
«С установления положительных температур до +5 и днем, и ночью мы начнем промывать проезжую часть дорог. Предположительно, уже на этой неделе мы помоем дороги и тротуары моющим средством. В апреле четыре раза и потом — ежемесячно», — добавил Андрей Соколов.
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