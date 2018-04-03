Реагенты и продукты использования автомобилей смоют с улиц и дорог столицы шампунем

В апреле московские улицы ждет первая в этом году промывка. Такую информацию приводит окружная газета «Москва За Калужской заставой» со ссылкой на РИА Новости

По словам заместителя руководителя государственного учреждения «Автомобильные дороги» Андрея Соколова, проезжую часть помоют шампунем четыре раза. Соколов отметил, что за зимний период на дорогах образуется пленка из остатков бензина, резины и других продуктов использования автомобилей, которую нельзя просто смыть водой. Поэтому специалисты будут использовать специальное моющее средство.

Также сотрудники «Автомобильных дорог» отмоют от грязи дорожные знаки и металлические конструкции, расположенные выше проезжей части.