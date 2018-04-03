Штрафы для водителей без брызговиков на авто хотят увеличить в Петербурге

Алексею Семенову Денис Четырбок. Петербургские депутаты просят увеличить штрафы за вождение автомобилей без брызговиков, передает Мойка78. С соответствующей инициативой обратился к начальнику ГИБДД

По мнению Четырбока, существующий штраф в размере 500 рублей не является преградой для нарушителей, в то время как отсутствие брызговиков и грязезащищающих фартуков может привести к аварийной ситуации на дороге: без специальной защиты грязь из-под колес машины пачкает лобовое стекло едущего сзади автомобиля, тем самым затрудняя обзор водителю.

Ранее депутат петербургского ЗакСа Денис Четырбок предложил ужесточить наказание на неправильную остановку и стоянку.