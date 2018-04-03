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МВД России выпустило графическую инструкцию, что делать, если вы попали в ДТП
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МВД России выпустило графическую инструкцию, что делать, если вы попали в ДТП 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Государственное управление ОБДД МВД России выпустило инфографику-инструкцию, которая поможет водителям, попавшим в ДТП. В памятке представлены все возможные ситуации, которые могут возникнуть во время и после аварии
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