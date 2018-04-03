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Водителей будут лишать прав за 0,3 грамма спирта в крови
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Водителей будут лишать прав за 0,3 грамма спирта в крови 

Мир24 48 минут назад
Фото: Мир24
Президент России Владимир Путин одобрил поправки в законодательство, которые вводят ответственность за вождение автомобиля в случае обнаружения более 0,3 грамма спирта на литр крови, сообщается на сайте Кремля.
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