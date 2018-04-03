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Лихач на «Мустанге» ушел от преследования полициии на скорости 241 км/ч
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Лихач на «Мустанге» ушел от преследования полициии на скорости 241 км/ч 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
За океаном произошел вопиющий случай — водитель Ford Mustang разогнался на одном из хайвеев в штате Колорадо до 225 км/ч, а затем показал 241 км/ч. Полицейские начали преследование, но так и не смогли догнать хулигана — решили не рисковать и прекратить погоню. Случай шокировал местных стражей порядка. «Это чрезвычайно безрассудно, особенно для тех, кто не имеет достаточной подготовки, чтобы ездить на столь высоких скоростях», — заявил представитель дорожной полиции Колорадо Гэри Купер. Также он отметил, что при подобном темпе движения могут взорваться шины и прекращение преследования, вероятно, спасло жизнь «гонщику».
Это далеко не единственный случай подобного характера — в Штатах частенько происходят инциденты с участием мощных автомобилей. Например, в 2016 году полиция задержала 19-летнего водителя, который выжал из Mustang свыше 320 км/ч. Паренек ехал явно не на стандартной машине.
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