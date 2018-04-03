Движение автомобилей возле храмов Балашихи ограничат на Пасху

Движение автомобилей возле восьми храмов, расположенных рядом с кладбищами, ограничат в Балашихе на Пасху, 8 апреля. Об этом сообщил глава Балашихи Сергей Юров.

Для обеспечения безопасности на дорогах во время празднования Пасхи в Балашихе будет ограничено движение автомобилей в районе восьми храмов, расположенных рядом с кладбищами, с 7 до 16 часов

— Серей Юров.

Он добавил, что движение автомобилей, а также стоянка и остановка будет ограничена на территории кладбищ «Никольское»,

«Николо-Архангельского», «Братское»,

«Никольско-Трубецкое», «Пуршево», «Фенинское», «Саввинское», «Дятловское» и «Новское».

Сергей Юров отметил, что жители Балашихи 8 апреля смогут воспользоваться бесплатным общественным транспортом по трем временным маршрутам.

Для удобства и обеспечения перевозки жителей Балашихи на Пасху мы организовали общественный транспорт по трем бесплатным временным маршрутам. Всего на этих линиях будут работать 30 автобусов

— Сергей Юров.

По словам главы Балашихи, транспорт пойдем по маршрутам «остановка Горсовет — кладбище „Новское“, „микрорайон Южный — кладбище „Новское“ и „микрорайон Новый свет — кладбище „Новское“.