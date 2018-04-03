В Кудымкаре возбудили уголовное дело после гибели двух человек в ДТП

Следователь межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский» возбудил уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли 28-летний водитель «Лады-Весты» и его 57-летняя пассажирка.

Авария произошла 30 марта на десятом километре трассы Кудымкар-Гайны. По предварительным данным, у КамАЗа, перевозившего древесину, повредилось колесо. 54-летний водитель большегруза не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся «Ладой-Вестой». Водитель и пассажирка отечественной легковушки погибли на месте.

Следствие по уголовному делу продолжается. Дело возбудили по ч.5 ст. 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».