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В Кудымкаре возбудили уголовное дело после гибели двух человек в ДТП
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В Кудымкаре возбудили уголовное дело после гибели двух человек в ДТП 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Следователь межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский» возбудил уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли 28-летний водитель «Лады-Весты» и его 57-летняя пассажирка.
Авария произошла 30 марта на десятом километре трассы Кудымкар-Гайны. По предварительным данным, у КамАЗа, перевозившего древесину, повредилось колесо. 54-летний водитель большегруза не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся «Ладой-Вестой». Водитель и пассажирка отечественной легковушки погибли на месте.
Следствие по уголовному делу продолжается. Дело возбудили по ч.5 ст. 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
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