Героям России и Советского Союза разрешили парковаться бесплатно

Право не платить в Калуге за парковку получили Герои Советского Союза, Герои России и полные кавалеры ордена Славы, а также родители Героев Советского Союза, России и полных кавалеров ордена Славы, награжденных посмертно. Соответствующее постановление, подписанное временно исполняющим полномочия городского головы Калуги Дмитрием Разумовским, было опубликовано на официальном сайте городской управы 2 апреля. Напомним, до последнего времени в Калуге не платили за постой лишь инвалиды, водители автомобилей экстренных оперативных служб, маршруток, а также многодетные калужане. В начале 2017 года в список льготников, имеющих право парковаться бесплатно на городских платных парковках, были включены водители автохозяйства администрации губернатора и служебных автомобилей городской думы Калуги. Но затем их этого права лишили. Из списка льготников также были исключены водители автомобилей, задействованных в уборке и благоустройстве города, и водители Службы хозяйственного и транспортного обеспечения, которая занимается перевозкой городских чиновников.