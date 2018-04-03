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Дорожники Балашихи откачали лужу на парковке в центре города
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Дорожники Балашихи откачали лужу на парковке в центре города 

360tv.ru 49 минут назад
Фото: 360tv.ru
Рабочие дорожных служб Балашихи откачали лужу на парковке в центральной части города вблизи дома №4 по Советской улице. Об этом сообщил заместитель начальника управления транспорта, дорог и связи администрации Балашихи Дмитрий Аюканов.
Из-за  ошибок в проектировании на автомобильной парковке у дома № 4 по Советской улице каждую весну образуется лужа. Она затрудняет не только парковку автомобилей, но и движение пешеходов — парковка находится в самом центре города. Аварийная бригада дорожников прибыла на место, с помощью спецтехники лужу оперативно откачали в сточный колодец
— Дмитрий Аюканов.
Он добавил, что в процессе откачки лужи было задействовано две мотопомпы и шестеро рабочих. Он добавил, что в среднем дорожники ликвидируют по 6 подтоплений в день в различных районах города. Для этого бригады рабочих каждый день совершают комиссионные объезды территории.
Дорожные службы Балашихи просят автовладельцев в период таяния снега оставлять под стеклом автомобилей номера телефонов, чтобы при необходимости отогнать автомобиль в другое место, если транспорт будет мешать работам по откачке воды.
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