Выпавшая из открытых дверей автобуса жительница Омска получит 300 тысяч рублей

Жительница Омска обратилась в прокуратуру , где ей помогли взыскать с «Пассажирского автотранспортного предприятия №2» компенсацию морального вреда за причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщило издание Gorod55.ru.

Суд установил, что летом 2016 года водитель автобуса, принадлежащего

ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 2», затормозил около остановки. Не удостоверившись в том, что все пассажиры вышли из салона, он начал движение, оставив задние двери открытыми. В результате невнимательности водителя, одна из пассажирок выпала из салона автобуса на проезжую часть и сильно ударилась головой. Отмечается, что женщина получила серьезную травму в виде закрытого перелома левой бедренной кости.

Дело в отношении водителя было прекращено в связи с примирением сторон. По информации прокуратуры, требования пострадавшей были удовлетворены, и с ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 2»

была взыскана компенсация морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Руководство предприятия попыталось обжаловать приговор, решив, что сумма слишком завышена, однако судебная коллегия оставила приговор без изменения и признала его разумным и справедливым.