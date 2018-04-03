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Выпавшая из открытых дверей автобуса жительница Омска получит 300 тысяч рублей
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Выпавшая из открытых дверей автобуса жительница Омска получит 300 тысяч рублей 

360tv.ru 39 минут назад
Жительница Омска обратилась в прокуратуру, где ей помогли взыскать с «Пассажирского автотранспортного предприятия №2» компенсацию морального вреда за причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщило издание Gorod55.ru.
Суд установил, что летом 2016 года водитель автобуса, принадлежащего
ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 2», затормозил около остановки. Не удостоверившись в том, что все пассажиры вышли из салона, он начал движение, оставив задние двери открытыми. В результате невнимательности водителя, одна из пассажирок выпала из салона автобуса на проезжую часть и сильно ударилась головой. Отмечается, что женщина получила серьезную травму в виде закрытого перелома левой бедренной кости.
Дело в отношении водителя было прекращено в связи с примирением сторон. По информации прокуратуры, требования пострадавшей были удовлетворены, и с  ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 2»
была взыскана компенсация морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Руководство предприятия попыталось обжаловать приговор, решив, что сумма слишком завышена, однако судебная коллегия оставила приговор без изменения и признала его разумным и справедливым.
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