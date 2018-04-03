Размер все же имеет значение: чем больше размер автомобиля, тем больше у него пробег

Автоэксперты из Авто.ру провели независимое исследование касательно зависимости класса автомобиля и его пробега. Группе исследователей удалось выяснить, что максимально «подвижными» являются автомобиле бизнес-класса.

Так миниатюрные автомобили класса А, которые приобретаются в основном для поездок на работу, проходят в год в среднем 10400 километров.

Причем максимум 12500 километров за автомоделью Lifan Smily, а минимальное расстояние проходит Kia Picanto (около 10000 километров).

В среднем классе (В) обсуждаемый показатель зафиксирован на отметке 15400 километров. В классе С эта цифра немного выше — около 16000 километров.

А вот в классе Е зафиксирована максимальная величина данного параметра. В среднем машины этого класса проходят около 17400 километров в год.