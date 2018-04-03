В ЮВО начался месячник безопасности дорожного движения

В рамках месячника с водителями проводятся занятия со сдачей зачетов на знание правил дорожного движения и изучению требований безопасности по управлению автомобильной техникой.

В войсках Южного военного округа (ЮВО) стартовал месячник безопасности дорожного движения. Его главная цель — повышение эффективности работы органов военного управления по предупреждению дорожно-транспортных происшествий при эксплуатации служебных и личных автомобилей, недопущению гибели и травматизма на дорогах детей, военнослужащих и гражданских лиц.

В рамках месячника с водителями проводятся занятия со сдачей зачетов на знание правил дорожного движения и изучению требований безопасности по управлению автомобильной техникой. К занятиям привлечены военнослужащие ЮВО по призыву и по контракту, проходящие службу в должностях водителей и механиков-водителей автомобильной и гусеничной техники.