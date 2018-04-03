В апреле на Нансена и бульваре Дружбы ограничат движение транспорта

В администрации Ростова сообщили об очередных ограничениях на городских дорогах. Из-за ремонта теплотрассы на бульваре Дружбы от 2-й Краснодарской до Коммунистического проспекта будет ограничено движение транспорта. Работы продлятся с 23 апреля по 15 мая.

А на участке улицы Нансена от проспекта Нагибина до Стадионной будут ремонтировать железнодорожные путепроводы. Водителям также здесь придется быть внимательным. Правда, движение будут ограничивать лишь в ночное время.

— Ограничение будет действовать 23,24,26 и 27 апреля с 23.00 до 05.00, — сообщили в горадминистрации.

Также Ростове с 18 апреля до 15 мая будет действовать ограничение движения по переулку Семашко от Текучева до Мечникова и на ряде других улиц. Это связано с дорожными работами и установке газопровода.подробную карту ограничений смотрите здесь.