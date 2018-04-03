«Газель» влетела в КамАЗ на Южном обходе: двое ранены 

Страшное ДТП произошло на 22-м километре Южного обхода Нижнего Новгорода днем во вторник, 3 апреля. В автоаварии пострадали два человека, сообщил корреспонденту ИА «В городе N» представитель пресс-службы ГИБДД по Нижегородской области Дмитрий Мацкевич.
По предварительным данным, водитель «Газели» не справился с управлением и на скорости влетел в стоящий на дороги КамАЗ дорожных рабочих.
При столкновении ранены 29-летний водитель и 47-летняя пассажирка «Газели».
Напомним, смертельное ДТП на Мызинском мосту попало на видео.
Фото: vk.com