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«Газель» влетела в КамАЗ на Южном обходе: двое ранены
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«Газель» влетела в КамАЗ на Южном обходе: двое ранены 

Vgoroden.ru 4 часа назад
Фото: Vgoroden.ru
Страшное ДТП произошло на 22-м километре Южного обхода Нижнего Новгорода днем во вторник, 3 апреля. В автоаварии пострадали два человека, сообщил корреспонденту ИА «В городе N» представитель пресс-службы ГИБДД по Нижегородской области Дмитрий Мацкевич.
По предварительным данным, водитель «Газели» не справился с управлением и на скорости влетел в стоящий на дороги КамАЗ дорожных рабочих.
При столкновении ранены 29-летний водитель и 47-летняя пассажирка «Газели».
Напомним, смертельное ДТП на Мызинском мосту попало на видео.
Фото: vk.com
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