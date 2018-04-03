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В Орловской области ищут очевидцев ДТП с «перевёртышем»
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В Орловской области ищут очевидцев ДТП с «перевёртышем» 

РИА 57 4 часа назад
Фото: РИА 57
Сотрудники ГИБДД по Орловской области просят откликнуться свидетелей аварии, произошедшей на автодороге «Орел-Залегощь— Крутая гора — Кофаново — Малая Рябцева».
ДТП произошло 23 февраля 2018 года около 16 часов 50 минут. Водитель автомобиля «Шевроле Трекер», госномер Е 763 КР 90 RUS, двигался со стороны деревни Малая Рябцева в направлении деревни Крутая гора. В районе 4 километра + 400 метров он допустил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием.
В результате аварии пассажир иномарки получил телесные повреждения, характерные для тяжкого вреда здоровью.
Всех, кто стал свидетелем аварии, просят обратиться по телефону 400-359, 400-342, 400-193 или 02. Конфиденциальность гарантирована.
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