В Орловской области ищут очевидцев ДТП с «перевёртышем»

Сотрудники ГИБДД по Орловской области просят откликнуться свидетелей аварии, произошедшей на автодороге «Орел-Залегощь— Крутая гора — Кофаново — Малая Рябцева».

ДТП произошло 23 февраля 2018 года около 16 часов 50 минут. Водитель автомобиля « Шевроле Трекер», госномер Е 763 КР 90 RUS, двигался со стороны деревни Малая Рябцева в направлении деревни Крутая гора. В районе 4 километра + 400 метров он допустил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием.

В результате аварии пассажир иномарки получил телесные повреждения, характерные для тяжкого вреда здоровью.

Всех, кто стал свидетелем аварии, просят обратиться по телефону 400-359, 400-342, 400-193 или 02. Конфиденциальность гарантирована.