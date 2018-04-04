В Орловской области ищут свидетелей декабрьского ДТП

Сотрудники ГИБДД по Орловской области разыскивают очевидцев аварии, произошедшей на трассе М-2 «Крым» 28 декабря 2017 года.

Около 19 часов 20 минут водитель автомобиля автомобилем ГАЗ 278813, госномер Н414ВО 46 RUS, сдвигался со стороны Москвы в направлении Белгорода. В районе 383 км автодороги «М-2 Крым» он столкнулся с автомобилем «Хендай», госномер М 392 УТ 46 RUS, который ехал со стороны Орла в Курск.

В результате ДТП водителю автомобиля ГАЗ 278813 причинены телесные повреждения, характерные для тяжкого вреда здоровью.

Всех, кому что либо известно о обстоятельствах аварии, просят позвонить по телефону 400-359, 400-348, 400-193 или 02. Конфиденциальность гарантирована.