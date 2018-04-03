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Мосгорсуд продлил арест обвиняемых по делу о теракте в метро Петербурга
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Мосгорсуд продлил арест обвиняемых по делу о теракте в метро Петербурга 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Мосгорсуд продлил на 3 месяца арест обвиняемых по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга, сообщает РИА «Новости».
Фигуранты находятся под стражей дольше предельно допустимого срока, поэтому вопрос о продлении меры пресечения рассматривает Мосгорсуд.
Суд продлил арест всем 11 фигурантам.
Следствие считает Аброра Азимова одним из организаторов теракта. По данным следствия, его брат Акрам в Турции получил деньги для совершения теракта у активного участника международной террористической группы, а затем перевел их смертнику. Кроме того, как сообщало следствие, он занимался фальсификацией документов, чтобы террористы могли приехать в Россию.
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