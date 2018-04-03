В Уфе на прохожего рухнула глыба снега

3 апреля в Советском районе города пострадал уфимец. Рядом с домом 84 по улице Ленина на голову мужчины упал снег. Глыба рухнула с кондиционера одной из квартир.

— Мужчину с подозрением на черепно-мозговую травму доставили в больницу, — рассказали в управлении гражданской защиты.

В администрации города заметили, что кровлю дома вычистили утром в этот же день. А вот к крышам балконов и кондиционерам порой не подступиться. Очищать их должны собственники квартир.

Уфимская мэрия предупреждает горожан об опасности и просит быть предельно осторожными в период таяния снега. Обо всех опасных участках нужно сообщать в управляющую компанию.