Ещё
В Уфе на прохожего рухнула глыба снега
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Уфе на прохожего рухнула глыба снега 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
3 апреля в Советском районе города пострадал уфимец. Рядом с домом 84 по улице Ленина на голову мужчины упал снег. Глыба рухнула с кондиционера одной из квартир.
— Мужчину с подозрением на черепно-мозговую травму доставили в больницу, — рассказали в управлении гражданской защиты.
В администрации города заметили, что кровлю дома вычистили утром в этот же день. А вот к крышам балконов и кондиционерам порой не подступиться. Очищать их должны собственники квартир.
Уфимская мэрия предупреждает горожан об опасности и просит быть предельно осторожными в период таяния снега. Обо всех опасных участках нужно сообщать в управляющую компанию.
ufa1.ru: последние новости
Смертельная авария на трассе в Башкирии: иномарка протаранила запряженную телегу Массовая авария под Уфой: «Рено Меган» «обнял» столб На трассе в Башкирии столкнулись легковушка и УАЗ: погиб мужчина
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей68
«Газель» впервые проехала под надписью «Газель не проедет»13
Отменить штрафы из-за светоотражающих жилетов
Как не лишиться водительских прав за обгон38
Какие автоновинки появятся в России в апреле
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение