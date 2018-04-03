Под Тобольском лоб в лоб столкнулись Lada и Toyota Land Cruiser: есть погибшие и пострадавшие

Сегодня, 3 апреля, на трассе под Тобольском произошла трагедия. Здесь около семи часов утра лоб в лоб столкнулись Lada Kalina и Toyota Land Cruiser. Это произошло при попытке водителя отечественного автомобиля обогнать впереди идущие машины. Выехав на встречную полосу, Lada и врезалась в иномарку.

— В результате этого ДТП погиб 60-летний житель Абалака. Он в момент столкновения сидел за рулем машины российского производства. Еще троих человек доставили в больницу с различными переломами, — прокомментировала начальник отдела пропаганды ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова

В ведомстве также пояснили, что в причинах и обстоятельствах этой смертельной аварии специалистам только предстоит разобраться.

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