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Под Тобольском лоб в лоб столкнулись Lada и Toyota Land Cruiser: есть погибший и пострадавшие
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Под Тобольском лоб в лоб столкнулись Lada и Toyota Land Cruiser: есть погибший и пострадавшие 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Сегодня, 3 апреля, на трассе под Тобольском произошла трагедия. Здесь около семи часов утра лоб в лоб столкнулись Lada Kalina и Toyota Land Cruiser. Это произошло при попытке водителя отечественного автомобиля обогнать впереди идущие машины. Выехав на встречную полосу, Lada и врезалась в иномарку.
— В результате этого ДТП погиб 60-летний житель Абалака. Он в момент столкновения сидел за рулем машины российского производства. Еще троих человек доставили в больницу с различными переломами, — прокомментировала начальник отдела пропаганды ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова.
В ведомстве также пояснили, что в причинах и обстоятельствах этой смертельной аварии специалистам только предстоит разобраться.
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