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В Приморье автомобиль Toyota Mark II насмерть сбил женщину
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В Приморье автомобиль Toyota Mark II насмерть сбил женщину 

Prim.News 4 часа назад
Пострадавшая скончалась в медицинском учреждении.
В дежурную часть отдела МВД России по Надеждинскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе 710 км автодороги А-370 «Уссури».
На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи.
Установлено: 29-летний водитель автомобиля Тойота Марк2 двигался со стороны города Уссурийска в направлении Владивостока. В районе 710 км автодороги А-370 «Уссури» водитель совершил наезд на неустановленную женщину, которая, с его слов, шла по проезжей части дороги в попутном направлении.
В результате автоаварии пострадавшая получила тяжелые травмы головы и живота. Женщина была доставлена в медицинское учреждение, где впоследствии скончалась.
На момент автоаварии стаж вождения водителя Тойота Марк2 составил 11 лет.
По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку. Назначено проведение ряда экспертиз. Устанавливается личность погибшей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.
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