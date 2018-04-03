В Приморье автомобиль Toyota Mark II насмерть сбил женщину

Пострадавшая скончалась в медицинском учреждении.

В дежурную часть отдела МВД России по Надеждинскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе 710 км автодороги А-370 «Уссури».

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции , бригада скорой помощи.

Установлено: 29-летний водитель автомобиля Тойота Марк2 двигался со стороны города Уссурийска в направлении Владивостока. В районе 710 км автодороги А-370 «Уссури» водитель совершил наезд на неустановленную женщину, которая, с его слов, шла по проезжей части дороги в попутном направлении.

В результате автоаварии пострадавшая получила тяжелые травмы головы и живота. Женщина была доставлена в медицинское учреждение, где впоследствии скончалась.

На момент автоаварии стаж вождения водителя Тойота Марк2 составил 11 лет.

По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку. Назначено проведение ряда экспертиз. Устанавливается личность погибшей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.