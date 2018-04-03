Что делать, если гаишник навязывает вам надуманное нарушение

Не все инспекторы такие, как в кино — частенько встречаются полукриминальные элементы в погонах, устраивающие разводки и подставы. Как вести себя, если с вами приключилась такая напасть? Общий совет — постараться не волноваться и не паниковать, хотя это и не просто. Для многих водителей сам факт общения с гаишником является в некоторой степени стрессом. Что уж говорить, если вам попался мошенник, да еще и с задатками психолога? Помните, что две трети успеха волка заключается в страхе овец. Ведите себя максимально корректно и хотя бы пытайтесь сделать видимость уверенности в себе. А теперь о наиболее частых случаях с комментариями юриста и автоэксперта Сергея Смирнова

Выезд на встречную полосу

Очень распространенная ситуация, не сулящая ничего хорошего — наказывается штрафом в размере 5 тыс. рублей либо лишением прав на срок от 4 до 6 месяцев. Иногда ее провоцируют искусственно, создавая на одной из полос препятствие и вынуждая водителя выехать на «встречку». Разумеется, экипаж ГИБДД находится неподалеку и готовится «принять» нарушителей. Вообще вариантов разводок со встречной полосой немало, например, на однорядных дорогах, где обгон запрещен, но осевая прерывистая выпускается медленный автомобиль или трактор. Автомобилист забывает о приоритете знака, обгоняет и «попадает». Но в данном случае поговорим именно об объезде препятствия.

Как прикажете быть в подобной ситуации и как действовать водителю, который увидел препятствие на дороге, вынуждающее его зацепить встречную полосу?

«В первую очередь, нужно понимать, что является препятствием. К примеру, автобус высаживающий пассажиров на остановке препятствием не является. А если машина сломалась, то это уже препятствие. В первом случае объезд автобуса через встречку (с пересечением сплошной) грозит лишением права управления, во втором лишь штраф.

Поэтому подъезжая к любому препятствию, убедитесь, что действительно препятствие.

Можно привести определение из правил: «Препятствие» — неподвижный объект на полосе движения (неисправное или поврежденное транспортное средство, дефект проезжей части, посторонние предметы и т.п.), не позволяющий продолжить движение по этой полосе», — говорит Смирнов.

Обвинение в езде подшофе

Очень «экономически выгодный» вариант разводки, ведь автомобилист, обвиняемый в езде в пьяном виде, готов пойти на все, лишь бы его не наказали по всей строгости закона, а, именно, штрафом в 30 тыс. рублей и превращением в пешехода на 1,5-2 года. Обычно водителю дают подуть в трубочку, причем с нарушением процедуры. Напомним, что инспектор должен составить документ об отстранении от управления транспортным средством, поскольку у него возникли подозрения о состоянии водителя и он заметил один из признаков возможного опьянения, вручить водителю копию, пригласить двух понятых не из числа своих коллег, либо использовать видеорегистратор и открыть пакет с мундштуком. Это по регламенту. В реальности же в лицо тыкают трубочку и водитель, забыв обо всем, дует в нее. Разумеется, алкотестер показывает, что человек за рулем нетрезв.

Дабы не попасться на эту удочку, помните о необходимости соблюдения всей процедуры. Но как быть, если уже дунули?

По словам эксперта, здесь все просто: «Если уверены, что показания прибора подтасованы, настаивайте на медицинском освидетельствовании. Если вы об этом заявили, инспектор ДПС обязан отвезти вас в ближайшее медучреждение. Ну и, конечно, нужно помнить, что освидетельствование на дороге проходит только в присутствии двух понятых или под запись видеокамеры».

Езда с нечитаемыми номерами

Осенью и весной на дорогах особенно грязно и номера становятся плохо читаемыми. Во время езды в сильный снегопад их частенько залепляет так, что разобрать цифры и буквы невозможно. Бывают ситуации, когда очистка номерных знаков требует частых остановок. На это согласны далеко не все — кто-то спешит, кто-то не придает этому значения, кому-то банально лень. Отметим, что, согласно ГОСТу 50577-47 п4.7, номерной знак должен отчетливо видеться с расстояния 20 метров. В дневное время нечитаемость инкриминируется, если при расстоянии в 20 метров нельзя разглядеть хотя бы букву или цифру переднего либо заднего номера, а в ночное время, если при расстоянии в 20 метров нельзя разглядеть хотя бы букву или цифру заднего номера. То есть, ночью проверяется именно задний номер и об этом следует помнить.

Ситуация неоднозначная. С одной стороны, здравый смысл говорит о том, что иногда попросту невозможно вовремя удалить грязь и снег с номера. Но есть ли способ избежать штрафа?

«В таких случаях инспекторы ДПС, как правило, делают лишь замечание и просят протереть регистрационный знак. Конечно, если номер настолько загрязнен, что невооруженным глазом видно — в таком виде номера уже не первую неделю, тогда штраф будет абсолютно правильной реакций инспектора», — говорит Сергей Смирнов.

Непристегнутый ремень

Автомобилист может быть законопослушным гражданином и человеком, заботящимся о своем здоровье, а, значит, всегда ездящим пристегнутым. Но в один прекрасный день его могут остановить и заявить, что в данный момент он не пристегнут. Действительно, перед диалогом с инспектором ремень был отстегнут. В пункте 2.1.2 Правил сказано, что водитель сам должен пристегнуться ремнем безопасности и должен проследить, чтобы все пассажиры последовали его примеру. Но играет ли роль тот факт, что в момент разговора с инспектором машина стоит или? А как быть, если инспектор утверждает, что вы не были пристегнуты даже во время движения?

Слово эксперту. «С точки зрения закона, любое обвинение в нарушении ПДД должно быть подтверждено неоспоримыми и обоснованными доказательствами. Но в данном случае, доказать, что водитель не был пристегнут, фактически невозможно. Вот только когда это останавливало инспекторов ДПС? Опять же, по своему опыту могу сказать, что сейчас случаи ложного обвинения в таких нарушениях встречаются весьма редко. Если все же вас обвиняют незаконно, указывайте в протоколе свою позицию, если есть свидетели, сообщите их данные. Чем больше доказательств, тем больше шансов отбиться от ложного обвинения».

Не пропустили пешехода

Казалось бы, какая это разводка? Водитель не пропустил человека на пешеходном переходе, а, значит однозначно виноват. Но есть несколько нюансов. Во-первых, пункт Правил 4.5 гласит: «На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При пересечении проезжей части вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортного средства и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств». Проще говоря, пешеход должен проявить здравый смысл и не «вываливаться» на проезжую часть, теша себя мыслью о собственном превосходстве над транспортом.

Во-вторых, в пункте 1.2 сказано «не начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить пешеходов изменить направление движения или скорость». То есть, если пешеход стоит на переходе или только собрался перейти проезжую часть, ему можно не уступать. Как быть, если инспектор остановил как раз в случае, когда пешеход только собирался совершить «маневр»?

«Этот вид споров один из самых распространенных. И один из самых проблемных. Тут важно понимать. Если пешеход не начал переходить дорогу, то нарушить и невозможно. Ведь пешеходу нужно именно уступить дорогу. А значит не начинать, или не возобновлять движение, которое могло бы вынудить пешехода ускориться или наоборот, замедлиться», — указывает на специфику вопроса Смирнов.

Наркотики в машине

А вот это самая настоящая разводка — наглая и циничная, в свое время поставившая в тупик даже героев печально известного российского фильма о четырех парнях на BMW 750i, у которой не открывался капот.

Сценарий давно известен. Один инспектор проверяет документы, а второй досматривает машину. Автовладелец спокоен, ибо ему нечего скрывать. Он забыл, а, может, не знал о том, что согласно ст. 27.9 КоАП требуется составить протокол с результатами досмотра, при котором должны присутствовать понятые. Ко всему прочему, он не следил за действиями второго инспектора. Через считанные километры (здесь расстояние может быть любым) машину останавливают и во время проверки в салоне находят пакет со странным и подозрительным содержимым. Как быть в подобной ситуации и как ее не допустить?

Сергей Смирнов напоминает, что, безусловно, досмотр транспортного средства должен проходить исключительно в присутствии двух понятых или под запись видеокамеры. «И, конечно же, с составлением протокола досмотра. Кроме этого, важно отметить, что для досмотра нужны веские основания. И вряд ли инспектор, понимая, что вы достаточно подкованы, будет заниматься таким „беспределом“, как незаконный досмотр».