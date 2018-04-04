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В Мурманске реанимобиль застрял в снежной каше
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В Мурманске реанимобиль застрял в снежной каше 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Северпост
В Мурманске реанимационный автомобиль Fiat застрял в снежной каше во дворе жилого дома на улице Халтурина, который не был своевременно очищен от тающего снега. Эту информацию корреспонденту «РГ» подтвердили в Мурманской областной станции скорой медицинской помощи (МОССМП). Освободить реанимобиль и снежного плена помогли местные автовладельцы, но это удалось сделать далеко не сразу.
— Весной ежегодно возникает проблема очистки придомовых территорий от снега, — прокомментировал главный врач МОССМП Павел Соколов. — Автомобили скорой помощи, имеющие переднеприводную конструкцию, иногда застревают в снегу. В данном случае Fiat был именно переднеприводным. Чтобы избежать этой проблемы, свой автопарк мы стараемся пополнять полноприводными автомобилями. Кроме того, власти Мурманска в случае необходимости предоставляют нам технику для эвакуации автомобиля. Я не знаю, что еще нужно сказать управляющим компаниям, чтобы они начали чистить дворы.
По словам Павла Соколова, в этом году такие случаи единичны. Правда, водители «скорой помощи» докладывают не обо всех подобных фактах — обычно они стараются справиться самостоятельно.
Как отметили в администрации Мурманска, за своевременную уборку дворов отвечают управляющие организации. Это входит в перечень обязательных работ в зимний период. Специалисты управлений округов города регулярно проводят рейды по проверке работы коммунальщиков и штрафуют тех, кто работает недобросовестно.
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