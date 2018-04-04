Музыканты рок-группы «Пикник» продолжают лечение после ДТП

Музыканты рок-группы «Пикник», в марте попавшие в ДТП во Владимирской области, находятся на домашнем лечении, пишет РИА «Новости» со ссылкой на директора группы Владимира Сафронова

"Музыканты лечатся дома, у них период домашнего лечения. Как только врачи разрешат, мы сразу начнем работу", — пообещал Сафронов. Пока прогнозов относительно здоровья музыкантов нет. Медики считают, что улучшение состояния после травм «должно начаться на этой неделе».

ДТП с участием «Пикника» произошло во Владимирской области 16 марта. Всего в аварии пострадали семь человек, все они были госпитализированы в Гусь-Хрустальную городскую больницу. Позже пострадавшие были перевезены в Санкт-Петербург, опасений их здоровье не вызывает. Пока намеченные концерты коллектива перенесены или под вопросом.