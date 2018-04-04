Ещё
Музыканты рок-группы «Пикник» продолжают лечение после ДТП
Далее:
Читайте также:
Ещё

Музыканты рок-группы «Пикник» продолжают лечение после ДТП 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Музыканты рок-группы «Пикник», в марте попавшие в ДТП во Владимирской области, находятся на домашнем лечении, пишет РИА «Новости» со ссылкой на директора группы Владимира Сафронова.
"Музыканты лечатся дома, у них период домашнего лечения. Как только врачи разрешат, мы сразу начнем работу", — пообещал Сафронов. Пока прогнозов относительно здоровья музыкантов нет. Медики считают, что улучшение состояния после травм «должно начаться на этой неделе».
ДТП с участием «Пикника» произошло во Владимирской области 16 марта. Всего в аварии пострадали семь человек, все они были госпитализированы в Гусь-Хрустальную городскую больницу. Позже пострадавшие были перевезены в Санкт-Петербург, опасений их здоровье не вызывает. Пока намеченные концерты коллектива перенесены или под вопросом.
Газета.Ru: последние новости
В Харькове из-за столкновения трех автомобилей и "скорой" погибли два человека Полиция назвала оружие стрелявшей в офисе YouTube В посольстве России в Киеве опровергли опьянение попавшего в ДТП дипломата
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч37
Смягчить закон о 0,3 промилле
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей84
Водительские права начнут продлевать автоматически
Знака не было, а штраф есть
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение