Шкуматов посоветовал водителям не «преобуваться» до майских праздников

Топ-1: В ГИБДД опубликовали статистику нарушений, выявленных после жалоб водителей Петр Шкуматов : За 2017 год инспекторам ГИБДД удалось выявить более 402 тыс. нарушений ПДД после жалоб бдительных граждан. Из них только за управление транспортными средствами с признаками опьянения было задержано более 40 тыс. водителей.

Удивительное — рядом. Оказывается, звонить в полицию, если вы стали свидетелем грубого нарушения правил дорожного движения со стороны других водителей, имеет смысл.

Топ-2: Водителям рекомендовали поездить на зимней резине еще месяц Петр Шкуматов: Водителям рекомендовали поездить на зимней резине еще месяц. С таким пожеланием выступил столичный Центр организации дорожного движения и ГИБДД.

Лично я рекомендую менять резину на летнюю после майских праздников. Особенно этот совет актуален для тех, кто любит ездить в ночное время суток или ранним утром. В этом деле лучше не спешить.

Топ-3: Uber избежал судебной тяжбы из-за ДТП с беспилотником Петр Шкуматов: Uber избежал судебной тяжбы из-за ДТП с беспилотником. По неофициальной информации, компания смогла урегулировать претензии с пострадавшей стороной в досудебном порядке.

Мы все гадали, кто же будет признан виновным в этом ЧП. Но теперь уже это не будет установлено никогда. Деньги решают.

Топ-4: До конца 2018 года цены на бензин вырастут на 4-7 рублей Петр Шкуматов: До конца 2018 года цены на бензин вырастут на 4-7 рублей за литр или на 10-18%. Такую оценку представили эксперты независимого агентства «Аналитика товарных рынков». Согласно новому обзору, опубликованному сегодня, на прошлой неделе биржевые цены на бензины обновили исторические максимумы, а с конца января индексы для бензина «Регуляр-92» и «Премиум-95» поднялись на 5079 и 6826 рублей за тонну.

Заканчиваем на такой вот «позитивной» новости. У нас же так много денег, дорогие водители, ну вот, к концу года их, наконец-то, станет хоть чуть-чуть поменьше. Вот, эксперты говорят, что цены на бензин обновили исторический максимум, но, судя по их прогнозам, настоящий максимум еще ждет нас впереди.

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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.