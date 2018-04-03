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Волгоградских врачей скорой помощи переодели в новую форму
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Волгоградских врачей скорой помощи переодели в новую форму 

ria34.ru 3 часа назад
Фото: ria34.ru
Волгоградские медики, работающие в составе бригад скорой помощи, получили новую униформу. Всего врачам выдано 3500 тысячи комплектов.
— Всего в текущем году на приобретение формы и видеорегистраторов для скорой помощи будет потрачено 25 миллионов рублей, — рассказали РИА34 в областном комитете здравоохранения. — Кроме того сейчас проводится ремонт единой диспетчерской службы скорой помощи — на эти цели направлено 1,9 миллиона рублей.
За последние два года Волгоградская область стала одним из крупнейших получателей господдержки, направленной на обновление медтранспорта. В 2016 году за счет федерального бюджета в регион поступили 53 новые машины скорой помощи, а в 2017-м — еще 27 новых автомобилей.
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