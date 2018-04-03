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«Газель» впервые проехала под надписью «Газель не проедет»
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«Газель» впервые проехала под мостом с надписью «Газель не проедет» 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Сообщество "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" "ВКонтакте"
В Санкт-Петербурге «газель» впервые проехала под мостом с надписью «Газель не проедет», сообщает Life.ru. При этом автомобиль лишился кузова.
Предупреждающий об опасности мост уже прозвали «мостом глупости». В посвященном ему аккаунте в Twitter cообщается, что это было 144-е ДТП на этом месте.
Ранее все грузовики застревали под мостом, а на этот раз водителю удалось проскочить, однако из-под моста автомобиль выехал с сильными повреждениями.
«Мост глупости» в Санкт-Петербурге находится на участке Ленсоветовской дороги под Софийской улицей.
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