«Газель» впервые проехала под надписью «Газель не проедет»

В Санкт-Петербурге «газель» впервые проехала под мостом с надписью «Газель не проедет», сообщает Life.ru. При этом автомобиль лишился кузова.
Предупреждающий об опасности мост уже прозвали «мостом глупости». В посвященном ему аккаунте в Twitter cообщается, что это было 144-е ДТП на этом месте.
Ранее все грузовики застревали под мостом, а на этот раз водителю удалось проскочить, однако из-под моста автомобиль выехал с сильными повреждениями.
«Мост глупости» в Санкт-Петербурге находится на участке Ленсоветовской дороги под Софийской улицей.