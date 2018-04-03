В Движении автомобилистов оценили закон об ответственности водителей за алкоголь в крови

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин прокомментировал RT подписание президентом России Владимиром Путиным закона, вводящего административную ответственность водителей в случае обнаружения более 0,3 грамма спирта на литр крови. Согласно закону определять степень опьянения водителей можно будет с помощью анализа крови. «У нас традиционно состояние опьянения определялось как по количеству алкоголя в парах выдыхаемого воздуха, так и в крови. Более того, когда отменили медицинское освидетельствование, оно фактически дублировало полицейское, только с помощью алкотестера проводилось, правозащитники сказали, что это неправильно, что надо возвращаться к прежнему медицинскому освидетельствованию, совокупности клинических признаков, к анализу крови — к более качественному исследованию организма лица, которого могут лишить прав. Поскольку сейчас к этим предложениям и рекомендациям прислушались, это, конечно, не панацея и не даст гарантию от произвола, от злоупотреблений в этой сфере», — сказал он.

По его словам, у «добросовестного водителя появится дополнительная возможность опровергнуть несправедливое обвинение».

«Поскольку анализ крови, насколько я понимаю, является более достоверной характеристикой состояния опьянения или его отсутствия, чем исследования паров выдыхаемого воздуха. Я думаю, что медицинское освидетельствование должно быть комплексным», — отметил Похмелкин.

Ранее Путин подписал закон, который вводит административную ответственность водителей в случае обнаружения более 0,3 грамма спирта на литр крови.

При этом закон не меняет ранее установленное значение для определения факта употребления алкоголя за рулём — 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха.