Продажи Ford в России в I квартале выросли на 36%

Совместное предприятие Ford Sollers реализовало в первом квартале 2018 года 12,768 тыс. автомобилей, что на 36% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщила компания.

Продажи в марте выросли на 25%. Более половины продаж Ford пришлось на кроссоверы. Дилеры Ford за три месяца продали почти 4 тыс. автомобилей Kuga и 3,5 тыс. Focus. Также компания продала с начала года 2,3 тыс. Ford Transit

Компания по итогам работы в 2018 году планирует увеличить продажи легковых и легких коммерческих автомобилей на более 20% по сравнению с 2017 годом.

СП Ford Sollers отвечает за российское производство автомобилей Ford во Всеволожске, Набережных Челнах и ОЭЗ «Алабуга», импорт и продажу всех продуктов Ford включая автомобили, запчасти и аксессуары на российском рынке.