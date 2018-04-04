Ещё
Продажи Ford в России в I квартале выросли на 36%
Далее:
Читайте также:
Ещё

Продажи Ford в России в I квартале выросли на 36% 

Rambler News Service 11 минут назад
Совместное предприятие Ford Sollers реализовало в первом квартале 2018 года 12,768 тыс. автомобилей, что на 36% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщила компания.
Продажи в марте выросли на 25%. Более половины продаж Ford пришлось на кроссоверы. Дилеры Ford за три месяца продали почти 4 тыс. автомобилей Kuga и 3,5 тыс. Focus. Также компания продала с начала года 2,3 тыс. Ford Transit.
Компания по итогам работы в 2018 году планирует увеличить продажи легковых и легких коммерческих автомобилей на более 20% по сравнению с 2017 годом.
СП Ford Sollers отвечает за российское производство автомобилей Ford во Всеволожске, Набережных Челнах и ОЭЗ «Алабуга», импорт и продажу всех продуктов Ford включая автомобили, запчасти и аксессуары на российском рынке.
Rambler News Service: последние новости
Ravon увеличила продажи новых автомобилей в России на 71% в марте «АвтоВАЗ» увеличил продажи в I квартале на 29% Mitsubishi втрое увеличила продажи в России в марте
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГИБДД готовит новые ограничения для водителей92
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей87
Водительские права начнут продлевать автоматически
Смягчить закон о 0,3 промилле
Мажоры устроили «шашки» на Кутузовском проспекте3
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение