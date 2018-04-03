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В Кирове таксисту, сбившему двух сотрудников ДПС, грозит до семи лет тюрьмы
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В Кирове таксисту, сбившему двух сотрудников ДПС, грозит до семи лет тюрьмы 

RT на русском 1 час назад
Как рассказали в Следственном комитете по Кировской области, после смерти 26-летнего полицейского Константина Горохова, статью, по которой будут судить таксиста, могут переквалифицировать.
ДТП произошло 14 октября 2017 года. Один сотрудник правоохранительных органов погиб на месте, второго госпитализировали в тяжёлом состоянии. Горохов скончался 28 марта, не приходя в сознание.
Уголовное дело изначально завели по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».
После смерти второго инспектора статью могут изменить на «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
В настоящее время таксист находится под подпиской о невыезде.
Ранее URA.RU сообщало, что четыре человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск.
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