В Кирове таксисту, сбившему двух сотрудников ДПС, грозит до семи лет тюрьмы

ДТП произошло 14 октября 2017 года. Один сотрудник правоохранительных органов погиб на месте, второго госпитализировали в тяжёлом состоянии. Горохов скончался 28 марта, не приходя в сознание.

Уголовное дело изначально завели по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

После смерти второго инспектора статью могут изменить на «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

В настоящее время таксист находится под подпиской о невыезде.

Ранее URA.RU сообщало, что четыре человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск.