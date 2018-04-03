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Шесть автомобилей, которые вернулись на российский рынок
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Шесть автомобилей, которые вернулись на российский рынок 

Wroom.ru 41 минуту назад
Фото: Wroom.ru
Комментируя уход очередной модели с российского рынка, пресс-службы использовали дежурную фразу «в случае изменения ситуации поставки автомобилей могут возобновиться». И в прошлом году действительно началось возвращение некоторых моделей разных марок.
Mitsubishi ASX
Несколько лет назад компактный кроссовер Mitsubishi ASX был хитом продаж. Однако в 2015 году закрылся завод в США, где делали машины для нашего рынка, а поставкам из Японии помешали невыгодные курсы валют. Осенью прошлого года Mitsubishi ASX японского производства всё-таки появился у дилеров — уже обновлённом виде. За пять месяцев продано 956 таких кроссоверов.
Nissan Juke
Эпатажный кроссовер Nissan Juke вернулся в Россию летом прошлого года после годичного перерыва. Количество версий сократили до одной: автомобиль предлагается только с 1,6-литровым мотором (117 л. с.), вариатором и передним приводом. Возвращение оказалось удачным — за полгода дилеры продали две тысячи машин.
Hyundai Sonata
Седан Hyundai Sonata ушёл с российского рынка ещё в 2012 году, уступив место модели Hyundai i40. Но в прошлом году корейцы решили снова предложить «Сонату» российским покупателям. Продажи начались в сентябре, и до конца года владельцев нашли полторы тысячи седанов. А уже в этом году сборка автомобилей для нашего рынка началась на заводе «Автотор» в Калининграде.
Fiat Doblo
Второе поколение модели Fiat Doblo дебютировало ещё в 2009 году, но у нас до 2016 года продолжали продавать старую версию коммерческого автомобиля. В начале этого года машина вернулась на российский рынок в двух вариантах — грузовой фургон и пятиместный минивэн. «Добло» турецкого производства оснащается 1,4-литровым бензиновым мотором и предлагается по цене от 1 030 000 рублей.
Subaru Legacy
Большой седан Subaru Legacy никогда не был популярен в России, в отличие от соплатформенного универсала Outback, поэтому после очередной смены поколений японцы прекратили поставки модели. Однако спустя три года автомобиль всё-таки вернётся к нам — машины появятся у дилеров в мае, цены начинаются с отметки 2 069 000 рублей.
Lexus IS  Последним «возвращенцем» стал седан Lexus IS — машины появятся в российских автосалонах в июне, через два года после ухода модели. Автомобиль будет предлагаться с двухлитровым турбомотором мощностью 245 л. с. по цене от 2,3 млн рублей.
Какие-то автомобили уходят с российского рынка из-за низкого спроса, а некоторые машины продолжают предлагаться покупателям несмотря на мизерные продажи. О них читайте в нашем обзоре «Какие модели автомобилей хуже всего продаются в России?».
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