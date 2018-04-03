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Жителей Волгограда развозить до кладбищ на Пасху будут 13 автобусов
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Жителей Волгограда развозить до кладбищ на Пасху будут 13 автобусов 

v1.ru 23 минуты назад
Фото: v1.ru
В Волгограде 8 апреля на дороги выпустят дополнительные автобусы. Для того чтобы доставить горожан к городским кладбищам на Пасху, в администрации города предусмотрели 13 маршрутов. Нчиная с 8:00 и до 15:00 волгоградцы смогут воспользоваться услугами общественного транспорта.
В мэрии сегодня сообщили, что автобусы будут доезжать до девяти кладбищ Волгограда. При этом электротранспорт буде ходить по привычным маршрутам и расписанию.
— Запуск дополнительных автобусных маршрутов не отразится на работе городского общественного транспорта, — заявляют в администрации Волгограда. — И автобусы, и троллейбусы, трамваи будут ходить по расписанию.
В Тракторозаводском районе от площади ВГТЗ автобусы пойдут по двум направлениям: до Алюминиевского и Верхнезареченского кладбищ.
В Краснооктябрьском районе от остановки «Улица 39-ая Гвардейская» транспорт будет ездить к Краснооктябрьскому кладбищу, от остановки «Улица Титова» — к кладбищу в поселке Вишневая балка.
До Моторного кладбища в Дзержинском районе автобус отправится от остановки «Улица Землячки». На новое Ворошиловское кладбище горожане смогут доехать от остановок «Площади Советской» и «Обувной фабрики».
К Кировскому кладбищу отправление транспорта предусмотрено от остановок «Пос. Руднева» и «ВолгоГРЭС».
Сразу четыре специальных маршрута пойдут в Красноармейском районе: к старому и новому кладбищам автобусы проследуют от остановок «Кинотеатр „Юбилейный“ и „Бульвар Энгельса“.
Через неделю 15 и 17 апреля, на Краную Горку и Радницу, дополнительные автобусы вновь выйдут на эти же маршруты с 8:00 до 15:00.
Ждать бесплатного проезда на Пасху жителям Волгограда не следует. За дорогу до кладбищ с горожан будут брать деньги по привычным тарифам.
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