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Полицейские застрелили подозреваемую в стрельбе в офисе YouTube
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Полицейские застрелили подозреваемую в стрельбе в офисе YouTube 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости. Подозреваемая в стрельбе в штаб-квартире YouTube в Калифорнии женщина мертва, сообщает телеканал MSNBC.
Ранее сообщалось, что неизвестная женщина в темном и в платке устроила стрельбу в офисе YouTube.
По данным телеканала ABC, в больницу Стенфорда доставлены до 5 человек. В главный госпиталь Сан-Франциско также поступили пациенты из штаб-квартиры YouTube, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на представителя госпиталя. Прочих деталей представитель медицинского учреждения не сообщил.
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