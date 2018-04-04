Полицейские застрелили подозреваемую в стрельбе в офисе YouTube

ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости . Подозреваемая в стрельбе в штаб-квартире YouTube в Калифорнии женщина мертва, сообщает телеканал MSNBC.

Ранее сообщалось, что неизвестная женщина в темном и в платке устроила стрельбу в офисе YouTube.