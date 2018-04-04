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Полиция назвала мотивы женщины, устроившей стрельбу в офисе YouTube
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Полиция назвала мотивы женщины, устроившей стрельбу в офисе YouTube 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: Вести.Ru
Мотивом женщины, открывшей стрельбу в штаб-квартире YouTube во вторник, было недовольство политикой и действиями компании — полиция
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