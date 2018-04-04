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Полиция опознала стрелявшую в офисе YouTube женщину
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Полиция опознала стрелявшую в офисе YouTube женщину 

Lenta.ru 28 минут назад
Фото: Lenta.ru
Стрельбу в штаб-квартире YouTube в Калифорнии устроила 39-летняя Насим Агдам. В происшествии пострадали три человека, все они госпитализированы, сообщает ABC News.
По данным СМИ, стрелявшая знала одного из пострадавших сотрудников компании, который, как сообщили в полиции, был целью нападения. Мужчина сейчас находится в больнице. Врачи оценивают его состояние как критическое. Еще две женщины также находятся в больнице.
Как сообщалось ранее, стрельба произошла около 13 часов по местному времени (23 по мск) в кафе у штаб-квартиры YouTube в городе Сан-Бруно. В компании работают около 1700 человек. Все сотрудники были эвакуированы. После стрельбы Насим Агдам покончила с собой, заявил шеф полиции Сан-Бруно Эд Барберини.
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