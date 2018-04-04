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Установлена личность стрелявшей в Калифорнии женщины
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Установлена личность стрелявшей в Калифорнии женщины 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Американская полиция установила личность женщины, открывшей стрельбу в штаб-квартире интернет-сервиса YouTube, передает ТАСС. Злоумышленницей оказалась жительница штата Калифорния по имени Насим Агдам, которая после инцидента покончила с собой.
Женщина проживала в городе Риверсайд, а также в Сан-Диего, сообщила телекомпания ABC. По ее сведениям, Агдам никак не была связана с компанией YouTube.
В свою очередь телекомпания NBC сообщила, что стрелявшей женщине было 39 лет. Она была вооружена пистолетом. При это, как выяснила NBC, женщина знала одного из пострадавших — мужчину, который предположительно являлся ее изначальной целью атаки. Он находится в больнице в критическом состоянии.
Огнестрельные ранения получили еще две женщины. Полицейские не считают, что они были целями для нападения.
Напомним, стрельба произошла в штаб-квартире YouTube в городе Сан-Бруно. Причиной произошедшего, вероятно, был бытовой конфликт. После стрельбы Агдам покончила с собой.
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