Установлена личность стрелявшей в Калифорнии женщины

Американская полиция установила личность женщины, открывшей стрельбу в штаб-квартире интернет-сервиса YouTube, передает ТАСС . Злоумышленницей оказалась жительница штата Калифорния по имени Насим Агдам, которая после инцидента покончила с собой.

Женщина проживала в городе Риверсайд, а также в Сан-Диего, сообщила телекомпания ABC . По ее сведениям, Агдам никак не была связана с компанией YouTube.

В свою очередь телекомпания NBC сообщила, что стрелявшей женщине было 39 лет. Она была вооружена пистолетом. При это, как выяснила NBC, женщина знала одного из пострадавших — мужчину, который предположительно являлся ее изначальной целью атаки. Он находится в больнице в критическом состоянии.

Огнестрельные ранения получили еще две женщины. Полицейские не считают, что они были целями для нападения.

Напомним, стрельба произошла в штаб-квартире YouTube в городе Сан-Бруно. Причиной произошедшего, вероятно, был бытовой конфликт. После стрельбы Агдам покончила с собой.