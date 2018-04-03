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В главном офисе YouTube произошла перестрелка
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В главном офисе YouTube произошла перестрелка 

iPhones.ru 9 минут назад
Фото: iPhones.ru
Подробности инцидента выясняются.
Новость обновляется.
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