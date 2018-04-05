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YouTube усилит охрану в своих офисах после стрельбы в штаб-квартире в Калифорнии
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YouTube усилит охрану в своих офисах после стрельбы в штаб-квартире в Калифорнии 

Говорит Москва 15 минут назад
Фото: 360tv.ru
«Мы детально изучаем инцидент и намерены повысить нынешние меры безопасности в офисах по всему миру, чтобы сделать их более защищёнными не только на ближайшее будущее, но и на долгосрочную перспективу», — заявили в интернет-сервисе.
Правоохранители считают, что причиной нападения на штаб-квартиру в Калифорнии стало недовольство женщины политикой YouTube. Агдам была активным пользователем сервиса и утверждала, что видеохостинг намеренно блокирует размещённые ею ролики, нарушая право на свободу слова.
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