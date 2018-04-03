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В Екатеринбурге микроавтобус «догнал» иномарку, на заднем сидении которой сидел ребенок
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В Екатеринбурге микроавтобус «догнал» иномарку, на заднем сидении которой сидел ребенок 

e1.ru 4 часа назад
Фото: e1.ru
Около 23:00 3 апреля в Екатеринбурге произошла авария на перекрестке улиц Машинная и Щорса. Как сообщают очевидцы, водитель микроавтобуса Ford Transit сзади врезался в Hyundai Elantra, которая стояла на улице Машинной на красный свет.
— Микроавтобус Ford въехал в Hyundai Elantra, ее развернуло на 180 градусов и откинуло, — рассказал Е1.RU читатель Илья.
В результате столкновения пострадал пятилетний мальчик, у которого завтра будет день рождения. Ребенка увезли в больницу с травмой головы. От тяжелых увечий мальчика спасло детское удерживающее кресло. Папа мальчика рассказал, что у его сына завтра день рождения, который он, возможно, проведет в больнице.
Также, по словам очевидцев, водитель микроавтобуса после столкновения покинул автомобиль и пытался сбежать, но его задержали прохожие. По данным свидетелей аварии, мужчина был пьян.
— Водитель Ford Transit сказал, что ехал по Машинной, замечтался и не увидел, что нужно тормозить, — сообщают очевидцы.
На виновника аварии составлен протокол, а микроавтобус отправлен на штрафстоянку.
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