В Екатеринбурге микроавтобус «догнал» иномарку, на заднем сидении которой сидел ребенок

Около 23:00 3 апреля в Екатеринбурге произошла авария на перекрестке улиц Машинная и Щорса. Как сообщают очевидцы, водитель микроавтобуса Ford Transit сзади врезался в Hyundai Elantra, которая стояла на улице Машинной на красный свет.

— Микроавтобус Ford въехал в Hyundai Elantra, ее развернуло на 180 градусов и откинуло, — рассказал Е1.RU читатель Илья.

В результате столкновения пострадал пятилетний мальчик, у которого завтра будет день рождения. Ребенка увезли в больницу с травмой головы. От тяжелых увечий мальчика спасло детское удерживающее кресло. Папа мальчика рассказал, что у его сына завтра день рождения, который он, возможно, проведет в больнице.

Также, по словам очевидцев, водитель микроавтобуса после столкновения покинул автомобиль и пытался сбежать, но его задержали прохожие. По данным свидетелей аварии, мужчина был пьян.

— Водитель Ford Transit сказал, что ехал по Машинной, замечтался и не увидел, что нужно тормозить, — сообщают очевидцы.

На виновника аварии составлен протокол, а микроавтобус отправлен на штрафстоянку.