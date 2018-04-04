В ДТП с опорой моста на Нагатинской набережной в Москве погиб человек

В результате столкновения с опорой моста на Нагатинской набережной на юге Москвы погиб водитель автомобиля Nissan , передает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по городу.

"Водитель автомобиля Nissan не справился с управлением, вследствие чего совершил наезд на опору моста на Нагатинской набережной. В результате аварии произошло возгорание автомашины, водитель скончался на месте", — сказали в ГИБДД.

В данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что водитель сбил насмерть мужчину на юго-востоке Москвы и попытался скрыться.