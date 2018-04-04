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В ДТП с опорой моста на Нагатинской набережной в Москве погиб человек
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В ДТП с опорой моста на Нагатинской набережной в Москве погиб человек 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В результате столкновения с опорой моста на Нагатинской набережной на юге Москвы погиб водитель автомобиля Nissan, передает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по городу.
"Водитель автомобиля Nissan не справился с управлением, вследствие чего совершил наезд на опору моста на Нагатинской набережной. В результате аварии произошло возгорание автомашины, водитель скончался на месте", — сказали в ГИБДД.
В данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что водитель сбил насмерть мужчину на юго-востоке Москвы и попытался скрыться.
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