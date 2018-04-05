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В Воронеже вынесли приговор нарушившему 62 раза ПДД виновнику гибели школьницы
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В Воронеже вынесли приговор нарушившему 62 раза ПДД виновнику гибели школьницы 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
В наказание водитель получил 3 колонии-поселения. Коминтерновский районный суд в четверг, 5 апреля, вынес приговор воронежцу за гибель в ДТП 18-летней школьницы. В наказание мужчине назначили 3 года колонии-поселения. Кроме того, в качестве дополнительного наказания его лишили права управлять транспортным средством на 2 года. Трагедия случилась на Бульваре Победы в апреле 2017 года. Как выяснилось во время расследования, виновник ДТП, 28-летний парень, нарушил правила дорожного движения 62 раза только за 2016 год. В основном, речь шла о существенных превышениях скорости, сообщали в прокуратуре Воронежской области. Водитель Mitsubishi Pajero сбил насмерть человека 11 апреля 2017 года на перекрёстке улиц Жукова и Бульвара Победы. В это время выпускница школы переходила дорогу по пешеходному переходу. От травм девушка скончалась на месте происшествия. За две недели до смерти ей исполнилось 18 лет. Школьница готовилась к выпускным экзаменам. Во время следствия молодой человек полностью признал вину в аварии, которая стоила школьнице жизни. Во время следствия и суда он находился под подпиской о невыезде. Не исключено, что он будет обжаловать приговор в апелляции. Оксана Грибкова
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